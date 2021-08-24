بن رحملة يتألق أمام ليستر بحضور والدته في المدرجات

شهدت مدرجات ملعب لندن يوم أمس الإثنين تواجد والدة اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة رفقة شقيقه لمتابعة مباراة الجولة الثانية من البريمرليغ التي جمعت نادي ويست هام وليستر سيتي.

وسجلت مباراة الأمس تألق اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بعد تقديمه تمريرة حاسمة في الشوط الأول وتسجيله الهدف الثاني للمطارق في المرحلة الثانية وبالضبط في الدقيقة ال56.

وبهذا وصل بن رحمة لهدفه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة الى تمريرتين حاسمتين بعد مرور جولتين فقط.

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