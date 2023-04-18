بن رقطة: أمطار على السواحل ودرجة الحرارة تصل 42 بالجنوب يومي العيد

قالت مسؤولة الإتصال الديوان الوطني للأرصاد الجوية “هوارية بن رقطة ” ،أن الأجواء في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أفريل الجاري مستقرة. مع تشكيل بعض الزخات من الأمطار في المساء.

وتحدثت بن رقطة في تصريح “للنهار أون لاين” بالتفصيل حول الوضعية الجوية نهاية الأسبوع. أين قالت أن يوم الجمعة سيعرف أجواء مغشاة إلى شبه رعدية على المناطق الداخلية وحتى الساحلية الوسطى الشرقية والشرقية للوطن. مع إحتمال تكوين رعود على المرتفعات وعلى منطقة الأوراس أواخر النهار.

وأضافت بن رقطة، أن هذه الرعود قد تكون مرفوقة بتساقط الأمطار المتفرقة تكون أحيانا على شكل زخات. خاصة يومي الخميس والجمعة على المناطق الوسطى والشرقية .

وبالنسبة للمناطق الجنوبية فستكون الأجواء في منطقة بشار ،شمال الصحراء،و الصحراء الوسطى وكذا الواحات والجنوب الشرقي مغشاة على العموم. مع احتمال تكوين خلايا راعدة منعزلة قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار محليا لتتحسن يوم الجمعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة قالت بن رقطة، أنها ستكون في الفترة من 20 الى 22 أفريل تتراوح بين 21 إلى 26 درجة مئوية. وقد تصل إلى 28 درجة على المناطق الداخلية الغربية على غرار غليزان معسكر الشلف و عين الدفلى .

و على المناطق الوسطى الشرقية تتراوح بين 18 الى 26 مع ارتفاع طفيف يوم السبت على المناطق الداخلية والمرتفعات لتقارب 31 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية تتراوح بين 27 إلى 31 وتصل إلى 34 على الواحات يوم الجمعة.

أما المناطق الجنوبية الأخرى فتتراوح بين 32 إلى 39 على العموم اقصى 42 درجة على أقصى الجنوب .

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