بن رقطة.. إستقرار في الوضعية الجوية للبحر

عرفت حركة الملاحة البحرية تذبذبا بسبب التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها العديد من الولايات الساحلية.

سرعة الرياح رفعت من علو الأمواج ما يفوق 6 أمتار، ما دفع بالصيادين البقاء في الموانئ.

من جهتها قالت المكلفة بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، أن الوضعية الجوية في البحر ستعرف استقرار.

حيث قالت المتحدثة أن البحر سيكون جميل من سعيدية وتنس إلى شرشال، مع اضطراب خفيف في ظهيرة اليوم الجمعة.

أما السواحل الوسطى فستشهد بحر من قليل الإضطراب إلى مضطرب محليا.

أما السواحل الشرقية فسيتم تسجيل رياح ضعيفة، حيث سيكون البحر جميل طيلة اليوم.