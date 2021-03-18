بن رقطة: إنخفاض محسوس في درجات الحرارة.. وسلسلة من الإضطرابات الجوية هذا الأسبوع

كشفت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن هناك سلسلة من الإضطرابات الجوية هذا الأسبوع.

وأضافت ذات المتحدثة، أن سلسلة الإضطرابات الجوية ستكون مختلفة، من نشيطة إلى قليلة الفعالية محملة بأمطار وثلوج.

وستخص الأمطار بداية بولايات تلمسان، الأغواط، النعامة، البيض، عين تموشنت، السعيدة، تيارت، والجلفة.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن كمية الأمطار ستتعدى 40 ملم بداية من مساء اليوم الخميس إلى غاية منتصف الليل.

وسينتقل الإضطراب الجوي إلى الولايات الوسطى الداخلية والوسطى الشرقية بداية من فجر غد الجمعة.

وسيكون الإضطراب الجوي محمل بهواء بارد وثلوج على المرتفعات الداخلية الي يفوق علوها 800 إلى 1100 متر.

وستشهد الولايات الشمالية للوطن تراجع محسوس في درجات الحرارة التي تتراوح مابين 12 و16 درجة على السواحل.

وقالت بن رقطة، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين 6 إلى 12 درجة على الولايات الداخلية، وتصل إلأى 0 درجة ليلا.

أما بخصوص الرياح فستكون من شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 40 و50 كلم/سا.