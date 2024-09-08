بن رقطة: الأمطار التي تساقطت ببشار لم تعرفها منذ 16 سنة

قالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، إنّ محطة بشار وتندوف سجلتا خلال الـ24 ساعة الماضية 62 ملم و42 ملم على التوالي. مضيفة أن المناطق الجنوبية ستشهد نشاطا رعديا كثيفا خلال فصل الخريف.

وأضافت بن رقطة، في اتصال مع “النهار”، أن النشاط الراعد خص بالأكثر الجنوب الغربي للوطن. أين تم تسجيل 62 ملم على بشار ووصلت ببعض المناطق المجاورة 70 ملنم محليا وهي كميات معتبرة. كما تم تسجيل 42 ملم بمحطة تندوف . مشيرة إلى أن تصنيف المناطق الواقعة في الجنوب الغربي للوطن خلال أشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ستكون ممطرة.

وأفادت بن رقطة، أن الاختلاف هذه المرة على سبيل المثال منطقة تندوف سجلت خلال سنتي 2006 و2015 كميات كبيرة فاقت هذه الكمية. ولكن كان ذلك خلال شهر أكتوبر. أما محطة بشار فمنذ 2008 لم تسجل بها كميات كتلك التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أن الوضعية الجوية من شهر سبتمبر إلى نوفمبر في هذه المناطق تشهد في الغالب نشاطا رعديا وأمطار معتبرة.