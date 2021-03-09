بن رقطة: الأمطار المتساقطة في معدلها الفصلي.. وسلسلة من الإضطرابات الجوية الأسبوع المقبل

كشفت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن الإضطرابات الجوية أصبحت خطيرة على العالم كله.

وأوضحت بن رقطة في حديث “للنهار”، أن تذبذب الفصول وتأخرها وتباين كميات الأمطار سببه التغيرات المناخية.

وكشفت ذات المتحدثة، أن التغيرات المناخية في الجزائر أثرت على كمية الأمطار، خاصة في المراحل الإنتقالية التي تسجل كميات كبيرة.

وأوضحت بن رقطة، أنه سيتم تسجيل كميات كبيرة لتساقط الأمطار خلال فصل الربيع هذه السنة.

وعن كمية الأمطار المتساقطة، أوضحت المتحدثة، أنها في معدلها الشهري، غير أن التوزيع غير منتظم.

حيث بلغت كمية الامطار على الولايات الشرقية والوسطى الشرقية منذ 1 سبتمبر الفارط 400 ملم.

أما على الولايات الوسطى فبلغت كمية الأمطار 200 ملم، في حين لم تتجاوز 50 ملم على الولايات الغربية.

وعن توقعات الطقس، كشفت بن رقطة، أن الأجواء ستعرف إستقرارا على الولايات الشمالية للوطن بداية من مساء الغد الأربعاء.

وأوضحت، أن الولايات الشمالية وشمال الصحراء ستعرف سلسلة من الإضطرابات الجوية المحملة بأمطار بداية من السبت المقبل.