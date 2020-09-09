بن رقطة: تحسن تدريجي في الطقس بداية من الأحد المقبل

الوطني
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بن رقطة: تحسن تدريجي في الطقس بداية من الأحد المقبل
بقلم أمينة داودي

قالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطا التي تساقطت مؤخرا عادية.

وأضافت بن رقطة في اتصال هاتفي ب”النهار”، أن الجزائر تشهد في هذ الفترة مرحلة انتقالية نهاية الصيف وبداية فصل الخريف.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن الأمطار المتساقطة خلال 48 ساعة الأخيرة هي جد عادية نتيجة الرعود والرياح.

وقالت بن رقطة أن الولايات الوسطى والشرقية ستشهد إنخفاضا في درجات الحرارة تصل إلى غاية 26 درجة مئوية.

وعن تحسن الوضعية الجوية، يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية عودة الإستقرار على كافة الولايات الشمالية بداية من يوم الأحد القادم.


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