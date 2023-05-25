بن رقطة: تحسن مؤقت نهاية الأسبوع.. إضطراب جوي آخر بداية من الأحد

قالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الإضطراب الجوي متواصل ليتحسن شيئا فشيئا مع نهاية عطلة الأسبوع.

وأشارت بن رقطة، إلى أن الإضطراب الجوي يتمثل في انخفاض للضغط الجوي السفلي متمركز على السواحل. حيث بلغت كميات الأمطار المعتبرة 95 ملم على مستوى العاصمة، عين البنيان، براقي و القبة. بالإضافة كذلك إلى تسجيل 47 ملم بالحراش و67 ملم بالجزائر ميناء.

وأضافت بن رقطة، أنه تم إصدار نشرية جوية خاصة تخص ولايات تيبازة، العاصمة، تيزي وزو، البويرة، وبومرداس. مؤكدة أن تساقط الأمطار سيتواصل وسيكون مصحوبا بزخات من البرد على الولايات الوسطى والشرقية. غير أنه سيتم تسجيل تحسن تدريجي في الطقس نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

كما أعلنت ذات المتحدثة، أن الأمطار ستعود لتتساقط بداية من الأسبوع المقبل على كافة الولايات الشمالية للوطن.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا وتتعدى 50 ملم إلى غاية الرابعة مساءا.

كما أشارت النشرية الخاصة، إلى أن الولايات المعنية هي كل من تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، شمال البويرة، وشمال المدية.

وحذّرت بن رقطة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا. بداية من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا.

في حين، ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية هي كل من برج بوعريريج، ميلة، سطيف، قسنطينة، قالمة. جنوب بجاية، جنوب سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، جيجل.

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