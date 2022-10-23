بن رقطة: تغيير في الوضعية الجوية بداية نوفمبر المقبل

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تغيرا في الوضعية الجوية بداية نوفمبر القادم. بسبب قدوم منخفض للضغط الجوي من غرب البحر المتوسط. بعد موجة الحر التي شهدتها منذ أسبوعين.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية الحارة التي تعيشها الولايات الشمالية للوطن هذه الأيام هي امتداد لفصل الصيف. وذلك بسبب مرتفع للضغط الجوي تمركز على حوض البحر الابيض المتوسط ولم يتحرك. مشيرة إلى أن الولايات الشمالية وخاصة الداخلية الغربية كانت تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة أدت الى ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت بن رقطة، أن مرتفع للضغط الجوي، يمتد من وسط الجزائر إلى أروبا وجنوبها. وحاليا توجه الإتجاه إلى إيطاليا. حيث بقيت الولايات الشمالية تحت تأثير تيارات جنوبية غربية. واستطردت تقول:” أنه خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر تم تسجيل أمطار رعدية غزيرة خاصة على الولايات الوسطى. أين تم تسجيل أكثر من 50 ملم في مدة زمنية قصيرة. غير أنه ومنذ أسبوعين تمركزت كتلة هوائية ساخنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. غير أن الولايات الجنوبية لم تتأثر بهذه الكتلة الساخنة.

وأشارت بن رقطة في ذات السياق، إلى أن النماذج الرقمية تتغير من حين إلى آخر . وحسب النماذج طويلة المدى تشير إلى أن المرتفع للضغط الجوي والكتلة الهوائية الساخنة ستزول بداية نوفمبر المقبل بقدوم منخفض للضغط الجوي محمّل بهواء بارد من غرب البحر الأبيض المتوسط ثم ينتقل تدريجيا إلى الولايات الوسطى.

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