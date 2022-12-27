بن رقطة تكشف سبب شح الأمطار وتحذر من تأثيره على الفلاحة والري

كشفت المكلفة بالإعلام في الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، عن أسباب عدم تساقط الأمطار في الجزائر. كما حذرت من جهتها، قطاعات الفلاحة والري بسبب شح المياه.

وأوضحت، بن رقطة لـ “النهار”، أن سبب شح الأمطار، راجع إلى استمرار تمركز ضغط جوي جد مرتفع على مستوى سطح الأرض. قائلة “نعيش حوالي 1030 ميلي بار فأصبح الأقوى وحاجزا لكل الاضطرابات الجوية والهواء البارد والتسربات التي كما متعودين عليها”. و”التي تؤدي إلى تساقط الأمطار”.

كما اشارت بن رقطة، إلى ان خلال السنوات الماضية وبالتحديد ديسمبر لم تكن الوضعية الجوية الحالية. فخلال السنة الجارية –تضيف المتحدثة-، “نعيش تذبذب في الفصول كانت البداية في أكتوبر الذي سجل حرارة بـ35 درجة”. و”ديسمبر الذي يشهد ارتفاع في الحرارة”.

وفي سياق ذات صلة، حذرت بن رقطة من تأثير شح الأمطار على قطاعات الفلاحة والري. قائلة “أي تغيير في وضعية الطبيعة يؤثر على مختلف القطاعات”. “أول قطاع هو الفلاحة لأن بطبيعتها تحتاج عبر المواسم إلى نسبة معينة من تساقط الأمطار ودرجة حرارة ملائمة تأثير مباشر”.

وأضافت، “هناك تأثير آخر طويل المدى الخاص بالسدود الساحلية التي كانت تمتلئ بفضل تساقط معتبر للأمطار”. “لكن الآن ضعيفة رغم أن أشهر نوفمبر، أكتوبر، ديسمبر شهدوا تساقط الغيث لكن غير كاف وضعيفة جدا”.

كما أكدت المكلفة بالإعلام في الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء تأخر وهذا راجع إلى “أننا نعيش آثار التغيرات المناخية”. تابعة “ما وقع أن درجات الحرارة ارتفعت على سطح الأرض ارتفع بـ0.5 درجة”.