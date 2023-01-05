بن رقطة تكشف سبب قلة تساقط الأمطار.. هكذا سيكون فصل الشتاء

قالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية التي تعيشها الجزائر تصنف بغير العادية. نظرا لاختلاف الكتل الهوائية والمستويات العليا للغلاف الجوي.

وأشارت بن رقطة في إتصال مع “النهار”، أن مصالح الأرصاد الجوية تصنّف الفصول عن طريق تقسيم الفصول عبر محطات الرصد الجوي المتواجدة عبر التراب الوطني. وهي التي تمثل المناخ. مشيرة إلى أن فصل الخريف هذه السنة كان في البداية ماطر محليا، غير انه كان جافا في المناطق الغربية. لذا تم تصنيفه بالجاف.

أما فصل الشتاء هذه السنة فهو غير عادي في بدايته من خلال انعدام الأمطار. وحتى درجات الحرارة القصوى التي كانت فوق معدلها الفصلي بكثير والتي وصلت إلى 27 درجة على بعض الولايات الغربية. وهذا راجع -حسب ذات المتحدثة- إلى استقرار المستويات العليا للغلاف الجوي واستقرار لمرتفع ضغط جوي وكتلة هوائية ساخنة سيطرت على حوض البحر المتوسط والمناطق الشمالية.

بالإضافة كذلك إلى توازن في المستويات السفلى للغلاف الجوي من خلال مرتفع سفلي آخر. مؤكدة أن الشيء غير العادي هو استمرار المرتفع الجوي ماجعل الوضعيات الجوية ثابتة لا تتغير. حيث كانت الكتل الهوائية ساخنة في الظهيرة وفي الصبيحة عادية.

وكشفت هوارية بن رقطة، أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية يصدر نماذج رقمية قريبة وبعيدة. بالإضافة إلى خوارج تعطي نظرة من ناحية درجة الحرارة والتساقط المطري. مشيرة إلى أن فصل الشتاء هذه السنة ستكون 80 بالمائة الأجواء به على أغلب المناطق رطبة مرفوقة بأمطار في فترات وجيزة. مؤكدة أن عدد الايام الماطرة قليلة وعدد الأيام الجافة كبيرة.

كما أضافت بن رقطة، أن معدل تساقط الأمطار سيكون معتبرا في فترة وجيزة. كما أن الأمطار من ناحية التوزيع ستكون غير منتظمة. حيث يمكن القول أن فصل الشتاء سيكون عادي من ناحية كمية الأمطار وغير عادي من خلال التوزيع.

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