بن رقطة: درجات الحرارة التي ترصدها أجهزتنا قابلة للإرتفاع بـ 10 درجات

أفادت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة التي يعطيها الديوان تخص الكتلة الهوائية فقط.

مشيرة إلى أن درجات الحرارة تكون حسب مقاييس عالمية تذخل ضمن البنك العالمي للمعطيات وليست درجات الحرارة المحسوسة.

وأكدت بن رقطة، أن مصالح الأرصاد الجوية ترصد درجات الحرارة وفق معطيات ومقاييس من السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساءا.

وهي تقاس تحت الظل وقابلة للإرتفاع مابين 5 إلى 10 درجات تحت أشعة الشمس.

مؤكدة أن درجات الحرارة التي يشعر بها المواطن ليست هي التي تعطى على مستوى الديوان وهي تختلف من منطقة إلى أخرى.