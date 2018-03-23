بن رقطة: درجات الحرارة في الجنوب حقيقية وتعتمد على مقاييس عالمية

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بن رقطة: درجات الحرارة في الجنوب حقيقية وتعتمد على مقاييس عالمية هوارية بن رقطة
بقلم عايدة.ع

أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة،أن درجات الحرارة التي تعطى بخصوص ولايات الجنوب حقيقية،

ومصالح الأرصاد تعتمد على معايير عالمية لقياسها.
وأوضحت بن رقطة أن مع حلول فصل الصيف يكثر الجدل حول حقيقة درجات الحرارة التي تعطى بخصوص الولايات الجنوبية للبلاد.
مشيرة أن المتنبئ دائما يُلام بهذا الخصوص،والجزائر تعتمد على معايير عالمية لقياس درجات الحرارة في الجنوب،وتدخل كمعطيات لدى البنك العالمي.
كما أوضحت المتحدثة،أن درجات الحرارة التي تعطى كمؤشرات في السيارات ليست هي نفسها درجة الحرارة في المحرار المتواجد في المنازل.


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التعليقات (1)

  • algerian

    غوغل ليس لها منصة حاليا لتتبع الطقس.

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