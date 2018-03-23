بن رقطة: مصداقية تنبؤات الطقس لـ “غوغل” ضعيفة

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بن رقطة: مصداقية تنبؤات الطقس لـ “غوغل” ضعيفة
بقلم أمينة داودي

أكدت هوارية بن رقطة المكلّفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنّ تنبؤات الطقس الموجودة بالأنترنيت مصداقيتها ضعيفة.

مشيرة إلى أن المعلومات المتواجدة عبر الأنترنيت هي مجانية، غير أن النماذج العددية والرقمية للطقس هي نماذج قديمة.

في بعض الأحيان تعطي معلومات صحيحة وفي البعض الأخر تكون المعلومات خاطئة، لأنه كل شخص يستطيع الحصول عليها.

خاصة لما أصبحت المعلومات المقدمة تجارة في الطرقات وهي غير صحيحة، لأنها غير متواجدة في الشبكة العالمية للأرصاد الجوية.

مضيفة إلى أن هذه النماذج لا يوجد بها جديد وكل شخص يعتمد عليها يتحمل مسؤولية ذلك.

لأنه من الأحسن أن نتوجه نحو المصدر للتأكد من معلومات الأرصاد الجوية.


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