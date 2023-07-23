بن رقطة: موجات حر متكررة في أوت.. هذا موعد تراجع درجات الحرارة

كشفت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية. هوارية بن رقطة، أن الجزائر تعيش حاليا تحت تأثير القبة الحرارية. التي تتميز بضغط جوي مرتفع على شكل قبة يحمل هواء جد ساخن مستمر في الزمن.

وقالت بن رقطة في تصريح “للنهار”، أن موجة الحر التي تعرفها الجزائر خاصة المناطق الساحلية .والتي تعدت درجات الحرارة بها 48 درجة تحت الظل. سببها موجات الحر وتمركز مرتفع للضغط الجوي على بحر الابيض المتوسط محمل بهواء جد ساخن. مضيفة أن الإستمرارية والإستقرار سبب تسلسل موجات الحر على المناطق الشمالية.

وأشارت بن رقطة في ذات السياق، أنه تم إصدار 3 تنبيهات من الدرجة الثالثة و10 تنبيهات من الدرجة الثانية تخص موجات الحر خلال شهر جويلية. بسبب مرتفع للضغط الذي ألفناه في الجنوب زحف نحو المناطق الساحلية. وهو أمر غير طبيعي لحد الساعة.

وقالت بن رقطة، أن 80 بالمائة من الظواهر سببها التغيرات المناخية والإحتباس الحراري. حيث أنه سيكون من المألوف تكرار موجات الحر مستقبلا. أين تتعدى 48 درجة على السواحل. كما أن الفصول ستتغير بفعل هذه الإحتباسات الحرارية. مشيرة إلى أن الإرتفاع في درجات الحرارة سيخص كل الفصول وليس الصيف فقط.

وكشفت ذات المتحدثة، أن التقارير التي قام بها خبراء الطقس عبر منظمات الأرصاد الجوية العالمية تشير إلى أن هناك إنخفاض في التساقط المطري الموسمي بـ20 بالمائة. إذا بقينا في نفس وتيرة إنبعاثات الغازات.

وعن التوقعات خلال الأيام المقبلة وشهر أوت، أوضحت بن رقطة، أنه إذا بقيت السيناريوهات متكررة بنفس الوتيرة فسيشهد شهر أوت موجات حر متكررة غير أنه لن تكون بنفس الحدة. مشيرة إلى أن درجات الحرارة في الجزائر ستعرف إنخفاضا ملحوظا بداية من الأربعاء المقبل لتعود إلى الإرتفاع الأسبوع المقبل.