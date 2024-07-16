بن رقطة: موجات حر وحرارة فوق معدلها الفصلي هذه الصائفة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن موجات حر غير عادية هذه الصائفة مثلها مثل الولايات الجنوبية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية “للنهار”، فقد شهدت المناطق الجنوبية هذه الفترة تسلسل موجات حر منذ شهر جوان. وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة القصوى وحتى الدنيا التي تراوحت مابين 30 و34 درجة. والملفت في الأمر أن هذه الموجات إستمرت في الوقت.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الوضعية الجوية التي شهدتها الجزائر السنة الماضية تختلف تماما عن هذه السنة خاصة شهر جويلية الفارط أين تم تسجيل درجات حرارة قياسية وفوق معدلها الفصلي حتى تم تصنيفه بالأحر على مر التاريخ. مضيفة أن شهر جويلية هذه السنة سيكون أقل حدة من السنة الفارطة. مؤكدة أن منطقة البحر المتوسط هي حاليا تحت منخفض ضغط جوي صحراوي، والمنخفض الحراري يزحف نحو المناطق الشمالية.

وكشفت بن رقطة في سياق ذي صلة، أن التوقعات الموسمية والفصلية هذه السنة وحسب خوارج النماذج الرقمية، فسيتم تسجيل موجات حر ودرجات حرارة فوق معدلها الفصلي في الجنوب والمناطق الشمالية. والأمر غير مألوف هو استمرار موجات الحر.