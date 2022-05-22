بن رقطة: موجة حر قوية.. إضطراب جوي بداية من الأربعاء على هذه الولايات!

قالت هوارية بن رقطة، أن الولايات الشمالية للوطن ستشهد موجة حر تتعدى في بعض المناطق 40 درجة تحت الظل. غير أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من الأربعاء المقبل. بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار مع درجات حرارة منخفضة.

كشفت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات الشمالية للوطن تشهد إرتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وفوق معدلها الفصلي. مقارنة ببعض الولايات بشمال الصحراء. التي تم تسجيل درجات حرارة فصلية مقارنة بالولايات الشمالية.

وأضافت بن رقطة، أن الوضعية الجوية الحارة والتي تشهدها معظم ولايات الوطن. سببها مرتفع للضغط الجوي علوي قارب 5442 “أم جي بي” وكان مرفوقا بكتلة هوائية ساخنة على كل المستويات العليا للغلاف الجوي محمل بهواء ساخن. أين تم تسجيل أجواء حارة على المناطق الشمالية على غرار 41 درجة بمغنية، 40 درجة بسيدي بلعباس وغليزان، و الشلف، و35 درجة بالدار البيضاء. مضيفة أن درجات الحرارة تقاس تحت الظل.

وكشفت بن رقطة، أن الأسبوع الجاري سيكون حارا، أين ستصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية بالجزائر العاصمة، و40 درجة تحت الظل بكل من ولايات عين الدفلى، سعيدة وغليزان. مضيفة أن الجزائر تشهد مرحلة انتقالية وتذبذب في المراحل الانتقالية التي تتغير فيها الوضعيات الجوية.

وعن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، كشفت بن رقطة، أن يومي الإثنين والثلاثاء ستكون الأجواء مستقرة مشمسة وحارة. في انتظار قدوم اضطراب جوي وتغيير شامل للوضعية الجوية والكتلة الهوائية، بسبب قدوم منخفض للضغط الجوي يكون شتوي ومحمل بهواء بارد مع أجواء غائمة وأمطار يؤدي إلى انخفاض محسوس في درجات الحرارة. كما سيكون الإضطراب الجوي أكثر نشاطا واعتبارا وفعالية يوم الخميس بسبب تمركز الكتلة الهوائية الباردة.

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