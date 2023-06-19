بن رمضان: “أتمنى حضور التوانسة في عنابة وسنسعدهم”

تمنى لاعب المنتخب التونسي، محمد علي بن رمضان، حضور جمهور بلده في اللقاء الودي المرتقب سهرة غد الثلاثاء أمام الخضر، بملعب عنابة.

وفي تصريحات على هامش، أول حصة تدريبية خاضها اليوم الاثنين، نسور قرطاج بعنابة، قال بن رمضان: “نحضر للمباراة الودية مثلما يجب، ونعلم بأنها لن تكون سهلة”.

مضيفا في السياق ذاته: “سيكون داربي ضد اخواننا من الجزائر. وإن شاء الله تكون الفرجة فوق الميدان ونقدم 90 دقيقة في المستوى”.

وختم نجم الترجي التونسي: “أتمنى أن يحضر التوانسة في عنابة وسنسعدهم.. الجزائر وتونس بلد واحد”.