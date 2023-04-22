بن زازة:”إتحاد العاصمة فريق كبير وسنقدم كل مالدينا لتحقيق الفوز ضد الجيش الملكي

كشف لاعب إتحاد العاصمة، براهيم بن زازة، عن جاهزية فريقه لمواجهة الجيش الملكي المغربي برسم ذهاب ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وصرح بن زازة في هذا الصدد للصفحة الرسمية لإتحاد العاصمة عبر الفايسبوك، اليوم السبت:” الحمد لله قرار الرابطة بتأجيل مواجهة شبيبة القبائل مكننا من إسترجاع اللاعبين المصابين”.

وأضاف بن زازة:”كان بحوزتنا متسع من الوقت للتحضير لمواجهة الجيش الملكي، والتي تعتبر أهم من مواجهة الجياسكا”.

وأضاف المتحدث:”إتحاد العاصمة فريق كبير ويملك لاعبين مميزين، وجمهورنا سيكون سندا قويا لنا، وسنلعب داخل الديار ونقدم كل مالدينا لتحقيق الفوز”.

وختم بن زازة حديثه:”أتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا لنقدم أفضل مستوى، كما أدعو جمهور الإتحاد لمسنادتنا بقوة في المواجهة”.