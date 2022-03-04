بن زازة: إنتاج 10 آلاف طن من اللحوم البيضاء لتلبية الطلب خلال رمضان

كشف بن زازة حسان المدير الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن، أنه يستهدف بلوغ إنتاج كمية تناهز 10 آلاف طن من اللحوم البيضاء تكون جاهزة للإستهلاك خلال شهر رمضان.

وأوضح بن زازة، خلال جلسة إستماع بلجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، أن الديوان وضع طبقا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية برنامجا لإنتاج أكثر من 7800 طن على مستوى 3 مجمعات. تتضمن 60 وحدة انتاجية عبر الوطن. فيما يتم اقتناء باقي الكمية من الدجاج الحي من الخواص.

كما وضع الديوان إجراءات لمنح الصوص لمربي الدجاج بقيمة تقدر ب 80 دج/للرأس. مقابل سعر سوق يبلغ 160دج/للرأس. بهدف التحكم في أسعار المنتوج النهائي للدجاج واقتنائه من عند المربين بقيمة تبلغ 240 دج خارج الرسوم.

وأضاف المسؤول، أن العملية أسفرت عن وضع 400 ألف رأس صوص قيد الإنتاج، بالتنسيق مع المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن. مشيرا إلى أن “برنامج الإنتاج ينفذ كما ينبغي وأن برنامج الإنتاج لشهر رمضان ينفذ دون أية مشاكل.

و تم في إطار التحضير لشهر رمضان، فتح 6 نقاط بيع جديدة منها 2 في العاصمة و2 بمستغانم و2 شرق الوطن. و13 نقطة بيع أخرى في إطار أسواق الرحمة. كما ارتفع عدد نقاط البيع المتوفرة منذ 2021 من 63 نقطة بيع وطنيا إلى 82 نقطة بيع – يضيف المتحدث-.

وفي إطار الإتفاقية الثلاثية التي أبرمتها وزارة الفلاحة مع الشركاء بهدف رفع الإنتاج والتحويل للمذابح، مع تقليص حلقة الوسطاء. تم منح كمية تقدر بـ 80 ألف طن من الشعير لسد حاجيات الموالين خلال سنة 2022. وقال بن زازة أنه تم تكليف 10 مصانع لأغذية الأنعام بتزويد الموالين بالأغذية لاسيما في النعامة والبيض والجلفة ومسيلة وتبسة. مضيفا أن الديوان يسيّر 14 مذبحا عبر الوطن. تعد حسبه كافية لسد حاجيات إنتاج اللحوم البيضاء عبر الوطن.