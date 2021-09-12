بن زازة خامس إستقدامات إتحاد العاصمة

أعلن فريق إتحاد العاصمة اليوم الأحد عن تعاقده مع متوسط الميدان السابق لفريق أولمبي الشلف “بن زازة إبراهيم” لمدة موسمين ليكون خامس إستقدامات فريق سوسطارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق لفريق إتحاد العاصمة عن أعلن عن تعاقده يوم أمس مع الرباعي عبد الرحمان مزيان، الحارس بن بوط، المدافع إبراهيم بكاكشي، ومتوسط الميدان الدفاعي ميصالة مرباح

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