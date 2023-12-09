بن زازة: “عازمون على حصد النقاط الثلاث بدعم جماهيرنا”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، ابراهيم بن زازة، عزمه رفقة زملائه على تحقيق الفوز في مواجهة نادي فيوتشر المصري، برسم الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية.

وصرح بن زازة، اليوم السبت، في الندوة الصحفية: “الحمد لله تعودنا على ملعب “5 جويلية”، وأرضية تتواجد في حالة جيدة”.

كما أضاف وسط ميدان الاتحاد: “اللعب داخل الديار، وأمام جماهيرنا، الذين يساندوننا كالعادة، يمنحنا قوة إضافية”.

وتابع ابراهيم بن زازة: “نتمنى أن يكون جماهيرنا في الموعد يوم غد الأحد، لمساندتنا من أجل تحقيق النقاط الثلاثة”.