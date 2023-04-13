بن زازة: “فوزنا على خنشلة جاء في الوقت المناسب”

ثمّن لاعب اتحاد العاصمة، ابراهيم بن زازة، الفوز الذي حققه رفقة ناديه بثنائية نظيفة، في خرجتهم الأخيرة امام اتحاد خنشلة.

وصرح بن زازة، للصفحة الرسمية للاتحاد: “فوزنا على خنشلة جاء في الوقت المناسب، بعد هزيمتنا الأخيرة أمام وفاق سطيف”.

كما أضاف: “هذا الفوز يُحفزنا أيضا لتقديم أداء في المستوى خلال مباراتنا المقبلة أمام شبيبة القبائل، والتحضير جيدا لمباراة كأس الكاف”.

وتابع ابراهيم بن زازة: “نملك تعدادا ثريا، والكل يقدم كل ما لديه من أجل التواجد في أفضل فورمة خلال مواجهة كأس الكاف”.