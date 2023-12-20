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الرياضة

بن زازة: “معنوياتنا عالية ونطمح لفوز جديد أمام فيوتشر”

بقلم كريم تيغرمت
بن زازة: “معنوياتنا عالية ونطمح لفوز جديد أمام فيوتشر”
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أكد لاعب اتحاد العاصمة، ابراهيم بن زازة، جاهزيته التامة رفقة زملائه، لمواجهة مضيفهم فريق فيوتشر المصري، ضمن كأس الكونفيدرالية.

وصرح بن زازة، في الندوة الصُحفية الخاصة بهذه المباراة: “حضّرنا كما ينبغي لهذه المباراة ونحن جاهزون”.

كما أضاف: “هذه المباراة ستكون صعبة، لكن معنوياتنا مرتفعة، ونطمح لتحقيق الفوز، والحفاظ على صدارة مجموعتنا”.

وتابع ابراهيم بن زازة: “مباراة الذهاب بالجزائر كانت صعبة، ما يجعلنا نتوقّع مدى صعوبة لقاء العودة الذي سيجري بمصر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/yxCqm
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