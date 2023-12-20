بن زازة: “معنوياتنا عالية ونطمح لفوز جديد أمام فيوتشر”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، ابراهيم بن زازة، جاهزيته التامة رفقة زملائه، لمواجهة مضيفهم فريق فيوتشر المصري، ضمن كأس الكونفيدرالية.

وصرح بن زازة، في الندوة الصُحفية الخاصة بهذه المباراة: “حضّرنا كما ينبغي لهذه المباراة ونحن جاهزون”.

كما أضاف: “هذه المباراة ستكون صعبة، لكن معنوياتنا مرتفعة، ونطمح لتحقيق الفوز، والحفاظ على صدارة مجموعتنا”.

وتابع ابراهيم بن زازة: “مباراة الذهاب بالجزائر كانت صعبة، ما يجعلنا نتوقّع مدى صعوبة لقاء العودة الذي سيجري بمصر”.