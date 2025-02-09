بن زايد يغادر شبيبة القبائل صوب السويحلي الليبي

كشفت وسائل الإعلام الليبية عن وصول المدافع موسى بن زايد ، اليوم الأحد، إلى الأراضي الليبية للإمضاء على عقده مع نادي السويحلي الناشط في القسم الأول.

كما كشفت إدارة النادي في تلميح لها عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، آنها اتفقت مع المدافع بن زايد، و نشرت وصورة الطائرة و تذكرة اللاعب.

وكان بن زايد قد غادر الفريق القبائلي بعد ثلاثة سنوات و نصف قضاها مع الفريق، كما يبدو أن إدارة الفريق قررت تسريح اللاعب والاستفادة من مبالغ مالية محترمة بالنظر إلى القوة الاقتصادية للفريق الناشط في الدوري الليبي.

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