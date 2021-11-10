بن زعيم: منحة البطالة إبتداء من جانفي 2022

أعلن السيناتور بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم أن منحة البطالة سيتم منحها ابتداء من جانفي 2022. مع التسجيل أولا في الوكالة الوطنية للتشغيل.

وقال بن زعيم عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه بداية من جانفي 2022 سيتم تقديم منحة البطالة. وسيكون التسجيل أولا في الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب او باحث عن شغل.

وعليه سيتم التدقيق أن المعني فعلا لا يعمل ولا يستفيد من أي منحة أو أي أجرة مهما كان نوعها. سواء من القطاع العام أو الخاص. كما يجب أن يكون المعني مسجلا لمدة ستة اشهر وأكثر.

كما قال السيناتور أن المنحة لمدة ستة أشهر تصب شهريا قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى فقط لاغير . مضيفا أن قيمة المنحة 14 ألف دينار للمقيمين في الجنوب و12الف دينار للمقيمين في الشرق، و10الاف دينار لولايات الوسط وولايات الغرب.

مشيرا إلى أنه بعد الاستفادة من المنحة وفي حالة توفر الشغل عن طريق الوكالة او بمؤسسة خاصة أو عامة تسقط المنحة.

وتابع بن زعيم القول، أن حضور المعني إجباري كل شهرين للتأكد بأن وضعه كبطال لم يتغير. كما أنه في حالة عدم تقرب المعني من الوكالة تسقط المنحة اليا. ولا تقبل الاستقالة من أي عمل ومهما كانت الاجرة او المنحة التي يتقاضاها المعني من أجل الاستفادة من منحة البطالة.

وقال ذات السيناتور أنه أقترح على الزملاء في المجلس الشعبي الوطني تغيير شرط السن من 25سنة الى 45سنة.

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وكان قد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شهر سبتمبر المنصرم أن منحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ بداية من 2022.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة له، خلال إشرافه على إفتتاح لقاء الحكومة والولاة، اليوم السبت، بقصر الأمم: “منحة البطالة قرار شجاع و ستدخل حيز التنفيذ بداية من 2022”.

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