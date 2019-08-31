بن زعيم يطالب الوزير الأول بفتح تحقيق حول التوظيف بمطار الجزائر الجديد!

وجّه عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، رسالة إلى الوزير الأول نور الدين بدوي،حول التوظيف في مطار الجزائر الجديد.

وقال بن زعيم، إن مدير المطار لا يحترم إجراءات التوظيف، خاصة في العدل بين الجزائريين لمن يتمتع بالكفاءة في التسيير.

وذكر المتحدث في تصريح للنهار، أن هناك أشخاص لم يستطيعوا، وضع سيرتهم الذاتية في مكتب الإدارة للمطار.

وأشار عضو مجلس الأمة، إلى أن المطار، مؤسسة عمومية يخضع التوظيف فيها، لشروط النزاهة، بإعلانه بجميع الجرائد.

وأفاد للنهار، بن زعيم، أن الآلاف من الشكاوى وصلته عبر الهاتف والرسائل الخاصة من قبل المواطنين.

وأكد بن زعيم أنه لم يتلق أي رد من الوزارة الأولى،مشيرا إلى أن في حال عدم الرد،سيكون هناك سؤال شفوي.

وأشار، عضو مجلس الأمة، إلى أنه خاطب وزير القطاع، دون الحصول على نتيجة.

ونصح بن زعيم، الوزير الأول، بتكليف جهة أخرى لتسيير ملف التشغيل والتوظيف بالمطار الجديد.

وطالب المتحدث، نور الدين بدوي، بفتح تحقيق في التوظيف السابق.