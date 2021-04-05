بن زمران.. سجلنا نتائج جد مرضية في منهاج التربية

قال المفتش العام في وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، إن القطاع سجل نتائج جد مرضية في اتباع المنهاج الدراسي.

وأضاف المفتش العام، أن الوزارة اعتمدت على نظام التفويج، مردفا ” أنه حقق نجاحا ونال استحسان أطراف التربية”.

أفرزت عملية تقييم تنفيذ المنهاج على نتائج جد مرضية على العموم

وأوضح، بن زمران، أن تمدرس التلاميذ عرف استقرارا عاما، و”الذي برز في تنفيذ البرامج”.

وأشار المتحدث، إلى أن مصالحه سجلت تأخر طفيف غير مقلق لبعض الأفواج في بعض الولايات.

وأردف –يقول- تأخر 3 إلى 4 أسابيع في التاريخ والجغرافيا ثانوي بنسبة 4 بالمائة وطنيا.

وتم تسجيل أصغر نسبة والمقدرة بـ0.08 في مادة هندسة طرائق أي ما يعادل مؤسستين من بين 2566 مؤسسة وطنيا.

وأكد المتحدث، أنه تم التكفل بالتأخر من طرف الأساتذة، قائلا ” العملية جارية لاحتواء التأخر عن طريق التعديل البيداغوجي”.

أما في المتوسط الابتدائي، -فقال المتحدث- إن المتابعة أسفرت عن عدم تسجيل تأخر يفوق أسبوعين.