بن زهرة حكما لقمة شباب بلوزداد واتحاد العاصمة

عينت لجنة التحكيم، الحكم بن زهرة، لإدارة قمة الجولة الثامنة والعشرين من عمر البطولة المحترفة، والتي ستجمع شباب بلوزداد، باتحاد العاصمة.

وسيدير الحكم بن زهرة، هذه المواجهة، بمساعدة كل من شريف زعتري، مساعد اول، شامبي، حكم مساعد ثاني، وحنصال، حكم رابع.

وتعد هذه المباراة التي ستجمع بطل الجزائر للموسم الجاري، مع المتوج بكأس الكاف، بالفرجة، والندية.

كما جاءت تعيينات باقي تعيينات حكام مباريات الجولة الـ27 كاملة على النحو التالي: