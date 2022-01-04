بن زيان: أفواج عمل مشتركة سيتمخض عنها نصوص تنظيمية لتحسين المنظومة الطبية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنه تم قطع أشواط عديدة في تجسيد بنود إتفاقيات الشراكة مع قطاع الصحة، لترقية آفاق التعاون من أجل الوصول إلى نتائج علمية وملموسة.

وأضاف الوزير خلال إجتماع أشغال الأعمال المشتركة مع قطاع الصحة، أن اللقاء جاء بعد الجلسات التقييمية لمجموع اللقاءات وورشات العمل التي جمعت إطارات القطاعين بتاريخ 20 أكتوبر. في اطار تجسيد الرؤية الإستراتيجية القطاعية المشتركة التي يتبناها القطاع. بهدف تجميع الجهود ومد جسور التعاون بين قطاع الصحة والتعليم العالي وتطوير وترقية التكوينات في العلوم الطبية.

وأشار الوزير في ذات السياق، أن القطاع قطع أشواط في تجسيد بنود إتفاقيات الشراكة بين القطاعين وترقية افاق التعاون للوصول إلى نتائج علمية وملموسة. وهو ما تعبر عنه نتائج الأفواج المشتركة. حيث درس الفوج الأول التفكير في سبيل إعادة بعث اللجان الإستشارية الإستشفائية الجامعية المحلية. وكذا اللجنة الإستشارية الإستشفائية الجامعية وتحيين مهامها.

كما أن الفوج الثاني درس مراجعة الشبكة التنظيمية الخاصة بالترقيات. أما الفوج الثالث فدرس المسائل المتعلقة بالعلوم الأساسية في العلوم الطبية. أما الفوج الرابع فسيعرض نتائج حول مواصلة إصلاح التكوين في العلوم الطبية.

وأضاف بن زيان، أن عمل هذه الأفواج وماتمخض عنه من نتائج سيترجم بإعداد النصوص التنظيمية مستقبلا. مما سيسهم بكل تأكيد في تحسين المنظومة الطبية والصحية في الجزائر. والتي أصبحت تقتضيها الظروف الموضوعية والتطورات الحاصلة في العالم. بخصوص برامج التكوين العالي في العلوم الطبية.

كما أكد الوزير على المضي في تطبيق إستراتيجية التطوير المدرجة ضمن مخطط عمل قطاع التعليم العالي. الهادفة إلى تعميق إصلاح التعليم والتكوين والبحث في العلوم الطبية وجودتها. حيث عمدنا إلى التنسيق مع قطاع الصحة لتقريب الرؤى وترقية وتطوير التكوينات في العلوم الطبية.