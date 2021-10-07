بن زيان: إستحداث منصب مالي لحاملي الدكتوراه.. وفتح المسابقات جانفي المقبل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه تم إصدار تعليمة بين قطاعه و وزارة العمل والمديرية العامة للوظيف العمومي من أجل إستحداث منصب مالي لحاملي الدكتوراه برتبة دكتور على مستوى كل القطاعات.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطني للجامعات من ولاية وهران. أن المسابقة ستساهم في النشاطات لتحسين الأداء على مستوى القطاع وهو مايتم العمل به في البلدان المتطورة.

طالع أيضا

وكشف في ذات السياق، أنه بخصوص مسابقة الدكتوراه سيتم الإستماع خلال أشغال الندوة إلى عرض حول التكوين في الدكتوراه ومناقشته لضبط الترتيبات والاعلان عن فتح ايداع عروض التكوين وربطها بمشاريع البحث التكويني والتطويري وبمحاور تدخل ضمن إهتمامات قطاع النشاط المقيدة ضمن مخطط عمل الحكومة.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن تنظيم المسابقات سيكون بداية من جانفي 2022. وسيتواصل خلال السنة الجامعية مسعى إصلاح التكوين في مختلف التخصصات والبرنامج التكويني الجديد للسنة الرابعة في العلوم الطبية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp