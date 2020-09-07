بن زيان: إستقلالية الجامعة لا بد منها وسيتم إعداد تقييم دقيق لنظام “LMD”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان إن ضمان الاستقلالية التامة للجامعة مشروع الوزارة على المدى المتوسط.

وأكد الوزير، اليوم الإثنين للإذاعة الوطنية، أن “إصلاح الجامعة هو مشروع دائم، ونحن بصدد إعطائه الأولوية كجزء لبعث خطة عمل استراتيجية”.

وأشار عبد الباقي ان “خطة العمل الإستراتجية المسطرة على المدى المتوسط 2022/2024 ترتكز اساسا على ثلاث محاور أساسية، هي الجودة والتوظيف والانفتاح الدولي”.

وقال وزير التعليم العالي أنه “يجب إجراء تقييم مستمر لجميع الإجراءات التربوية والعلمية والحوكمة.

وبخصوص الإنتقادات التي طالت ملف نظام “LMD ، قال بن زيان أن “النظام يمكن تحسينه”.

مشيرا أن “النظام تم إنشاؤه لفترة محددة، والىن يجب تقييمها”.

وأضاف الوزير “حان الوقت لإجراء تقييم حقيقي للنظام، وذلك من خلال إشراك جميع الشركاء وسيتم تقديم تقييم دقيق حتى يتسنى لنا تقديم إجابات مناسبة”.