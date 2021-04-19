بن زيان: إطلاق القطب الجزائري للهيدروجين الأخضر كبديل للغاز الطبيعي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن إطلاق القطب الجزائري للهيدروجين.

وأضاف الوزير، خلال إفتتاحه لورشة الأعمال حول تطوير شعبة الهيدروجين وطاقاتها المتجددة، أن الجزائر تسعى لولوج ثروة الهيدروجين الأخضر كبديل للغاز الطبيعي.

وكشف بن زيان إستعداد قطاعه من خلال وضع آليات شراكة حقيقية بين هياكل وزارتي التعليم العالي والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للمضي قدما نحو إنجاح هذا الهيكل الطاقوي الجديد.

من جهته اعتبر وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أن “هذا المشروع هام لتطوير الهيدروجين الأخضر بالجزائر في اطار التنمية المستدامة للخروج من نطاق الإعتماد على الطاقات الأحفورية”.

كما أشار شيتور إلى الامكانات المتاحة لانتاج الهيدروجين الأخضر، وعدد الباحثين في هذا المجال الذي يقدر تقريبا بـ 100 باحث.