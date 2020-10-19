بن زيان: إعداد إستراتيجية للبحث والإبتكار حول الأمن الغذائي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن متطلبات اليوم تهدف إلى تثمين جهود الباحثين لإعداد إستراتيجية وطنية للبحث والإبتكار حول الأمن الغذائي للفترة 2020_ 2030.

جاء هذا خلال تقديم الكتاب الأبيض الخاص بالإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الأمن الغذائي.

وقال عبد الباقي بن زيان، أن الهدف المحوري للإستراتيجية هو تحديد موضوعي للاهداف المتعلقة بالبحث وابتكار نظم زراعية متطورة تستجيب لمتطلبات المستهلك.

وأضاف الوزير، أنه لابد من بلورة نظم انتاج متكاملة لمعالجة العمليات الإنتاجية حسب خصوصيات كل منطقة ووضعها في نظام انتاجي متكامل بفضل الباحثين المطورين والمهنيين.

وقال أن التحولات الحاصلة في عالم اليوم تدعونا للتركيز على القدرات البشرية المؤهلة وتزويدها بالتكنولوجيا لتمكينها من التحكم في التكنولوجيات عالية الدقة لتحقيق تكثيف الانتاج المحلي.

دون الاغفال عن تحسين الحوكمة وتطوير أساليب عمل إنتاج محلي مستدام وتحقيق صناعة تحويلية للمنتجات الغذائية.

كما أن عناصر الاستراتيجية تتضمن كيفية تحقيق وتكثيف الانتاج الفلاحي من خلال الموارد المختلفة، ومساهمة البحث والتكوين في تهيية التربة وزيادة انتاج المحاصيل، تربية السلالات الحيوانية، وادخال تقنيات الري الفلاحي للتحكم في الحرارة والرطوبة.

وأشار الوزير بن زيان، إلى أن أهمية الاستراتيجية هي بلورة مواضيع بحث مشتركة واستعمالها في مضاعفة الانتاج.

كما أن هذا المسعى تأتي ثماره ونتائجه بتعاون جميع القطاعات الوزارية لتثمين المنتوج بغية توفير الإحتياجات الوطنية.

وهو ما من شأنه توفير البيئة الحاضنة لتكييف المنتوج لتلبية الاحتياجات الوطنية التي يتطلع اليها المجتمع لتأمين التغذية والأمن الغذائي.

وقال الوزير، أن هذا المسعى يتساوى مع ماجاء في التعديل الدستوري الجديد الذي كرس أهمية القطاع الفلاحي، من خلال الاجراءات المحفزة التي اعتمدتها الدولة لتشجيع الباحثين لإحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة لتحسين الخدمات التي تتلائم وظروف البلاد.