بن زيان: إعلان نتائج مسابقة الدكتوراه بعد الإنتهاء من دراسة الطعون

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن تأجيل الإعلان عن القوائم النهائية لمترشحي الدكتوراه بسبب عدم إتمام معالجة الملفات.

وقال الوزير عبر صفحته على الفايسبوك، أن هناك عدد هائل للمترشحين المسجلين للإلتحاق بمسابقات الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2020/2021 على منصة “PROGRES”.

وأضاف بن زيان، أن اللجان القائمة على تسيير مرحلة دراسة ومعالجة الملفات لم تتمكن من إتمام المعالجة البيداغوجية لكل الملفات.

وشف أن ذلك نتج عنه تأخر في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لإجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من اجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2020/2021.

وأضاف الوزير، أنه فور الإنتهاء من دراسة كل الطعون سيتم نشر القوائم النهائية.