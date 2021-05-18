بن زيان: الأمن الطاقوي محور أساسي وأمر حتمي للتخلص من التبعية للمحروقات التقليدية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن الحكومة جعلت الأمن الطاقوي محورا أساسيا، وأمرا حتميا.

وجاء تصريح الوزير خلال اليوم الدراسي 25 للطاقة تحت عنوان ” الأمن الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأوضح الوزير، أن الأمن الطاقوي أصبح أمرا حتميا للتخلص من التبعية للمحروقات التقليدية.

وأضاف بن زيان، أن قطاع التعليم العالي منخرط في الأمن الطاقوي،ـ وهو على استعداد للمساهمة في وضع حيز التنفيذ الامكانيات الطاقوية وتسخير موراده البشرية و الهياكل البحثية، والإستغلال الامثل للتكنولوجيات الملائمة.

وقال الوزير، أن قطاع التعليم العالي سيعمل أن تكون مخابره في خدمة قطاع الإنتقال الطاقوي.

كما أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يسعى إلى تحقيق شراكة متينة مع مختلف القطاعات.