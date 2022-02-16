بن زيان: الإهتمام بالمجلس الوطني للبحث العلمي لترقية البحث الوطني

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات جاء تجسيدا لرغبة السلطات العمومية في إعادة بعث السياسة الوطنية.

وأضاف الوزير بن زيان، خلال مناقشة مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه، أن هذا المجلس جاء تجسيدا لرغبة السلطات العمومية. في إعادة بعث السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس الإقتصاد الوطني وترقية المجتمع. بالإضافة كذلك إلى إعلاء مكانة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الإستثمار في المعارف والمهارات والتطبيقات التكنولوجية.

كما أشار الوزير، إلى أن نص دستور أول نوفمبر 2020 وضع تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ضمن مجموع الهيئات الإستشارية في البلاد، على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى. وهو ما يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الإبتكار التكنولوجي والعلمي. وتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير.

كما يحدد القانون تنظيم المجلس وتشكيلته وسيره وكذا صلاحياته وهو ما تم ضبطه ضمن التعديلات.