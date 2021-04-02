بن زيان: التربصات في الخارج ستقتصر على المشاريع العلمية ذات قيمة مضافة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ، أن التربصات في الخارج، ستقتصر مستقبلا على المشاريع العلمية ذات قيمة مضافة للبحث العلمي والجامعة الجزائرية.

وأوضح بن زيان، في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذه التكوينات تم تجميدها خلال السنتين الماليتين 2020 و2021 ، بسبب الوضعية الصحية.

وأفاد الوزير، أن القطاع يعمل حاليا على إعداد إستراتيجية وطنية لخلق ديناميكية في القطاع.

كما سيتم الأخذ بعين الإعتبار جملة من الإجراءات العلمية تتيح للأساتذة والطلبة الإستفادة من أيام تكوينية على مستوى المخابر والمنصات التي يزخر بها القطاع.