بن زيان: التكفل بكل الإنشغالات والمشاكل التي ترد عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ، أنه يرحب بكل الآراء والاقتراحات البناءة والموضوعية لمتتبعي صفحته.

وأضاف الوزير، عبر صفحته على الفايسبوك، أنه يتم الرد والتكفل بكل الإنشغالات والمشاكل، التي ترد عبر الصفحة الرسمية للفايسبوك.

وأوضح الوزير، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن الخطابات النابية، التي لا ترقى إلى مستوى النخبة الجامعية.

خاصة تلك التي تتنافى والأخلاقيات والآداب الجامعية، وقد نبهنا أكثر من مرة إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

كما دعا الوزير، إلى احترام هذه المساحة الإعلامية المخصصة للتواصل مع كل مكونات الأسرة الجامعية.

وأفاد الوزير، أنه سيتم إعطاء الأولوية لكل الإنشغالات والمقترحات الجادة، وللآراء والنقد الموضوعي.