بن زيان: الجامعة مطالبة بتكوين نخبة قادرة على المساهمة في مواجهة التحديات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت، أن الجامعة مطالبة بتكوين نخبة قادرة على مسايرة عصرها والمشاركة في رفع التحديات.

وقال بن زيان خلال احتفالية نظمت بالقطب التكنولوجي الجامعي بمناسبة إحياء يوم العلم، إن الجامعة الجزائرية مطالبة بالسعي

لإعداد نخبة تكون “قادرة على مسايرة عصرها، واعية بالمصالح العليا لوطنها وتساهم بفعالية في التنمية الوطنية.

كما أبرز الوزير أن الجزائر تعول على إطاراتها وعلمائها لرفع التحديات التي باتت تفرضها عولمة مخترقة للحدود والثقافات،

لا ترحم الضعفاء وتحتم علينا التسلح بالعلم والمعرفة ومعالجة الأمور بعقلانية راشدة ودراية عميقة.

وأشار في هذا المنحى إلى أن ساحات المعركة في البلاد تغيرت إلى معركة اكتساب العلم والمعرفة والتحكم في التكنولوجيا وخوض عالم المعلوماتية والاتصالات.

وهو ما يستدعي جعل التكوين قاعدة علمية قادرة على إبداع طرق جديدة من أجل مستقبل يحقق طموحات الجزائر في التنمية وفي الرقي والازدهار وتحضير النخب في مجالات الرقمنة ومهن الغد.

من جانب آخر، دعا بن زيان إلى “الاستلهام من فكر الإمام عبد الحميد بن باديس و السير على دربه، باعتباره واضع اللبنة الحقيقية الأولى

في نهضة الجزائر بكل مظاهرها العلمية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية”.

كما ذكر بن زيان أن إنشاء مدارس وطنية عليا بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله في ميادين حيوية يرمي إلى تكوين مورد بشري مؤهل

يسهم في التكوين لمهن المستقبل وإكسابه مهارات علمية وتكنولوجية حديثة.

مما يسمح – حسبه – “باستغلال استثمارات مخرجات التكوين والبحث في الذكاء الاصطناعي والرياضيات وغيرها من التكنولوجيات الحديثة في حقول الصناعة”.

كما قال في ذات الإطار بانه سيتم تجهيز هاتين المدرستين والمدارس المرتقب إنجازها بهذا القطب بكل الوسائل الضرورية التي تخدم أهداف ومحتويات برامج التكوين الجديدة.

مع العمل على خلق بيئة ملائمة للتكوينات والبحث بهذا القطب، علاوة على منح تحفيزات لطلبة هذه المدارس ولأساتذتها لاستقطاب النخبة إليها.

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بن زيان يتباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع السفير السعودي

كما إستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، مع سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر،عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري.

واقع التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وسبل تعزيزه وتطويره.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد إستعرض الوزير بن زيان رفقة السفير خلال هذا اللقاء واقع التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.