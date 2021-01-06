بن زيان: الجزائر الجديدة التي يحلم بها الجميع لن تأتي إلا بالاعتماد على قدراتنا الذاتية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بناء الجزائر الجديدة التي يحلم بها الجميع تتطلب الاعتماد على القدرات الذاتية.

وأوضح عبد الباقي بن زيان، أن بناء الجزائر الجديدة يعتمد على الاستثمار في المورد البشري المسلح بالعلم والمعرفة.

وتابع الوزير “بناء الجزائر الجديد يعتمد على إمكانياتنا الخاصة،والاستثمار بالمورد البشري المسلح بالعلم والمعرفة وتطبيقاتها العلمية في إطار المقاولاتية وثقافتها”.

ودعا وزير التعليم العالي، الطلبة إلى بعث مشاريعهم الشخصية منذ سنتهم الأولى في الجامعة.

وأوضح بن زيان أن “كل الظروف مهيأة في الجزائر لتحقيق الذات والطموح الشخصي، بالبحث عن المشاريع والأفكار الخلاقة والابتكار”.

وحث الوزير الطلبة،بضرورة الثقة بالنفس والإقبال بروح عالية على التحصيل العلمي وتحسين تكوينهم لبلوغ مراميهم للمساهمة في تحقيق الجزائر الذكية.