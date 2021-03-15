بن زيان..  الدخول الجامعي شكل تحديا حقيقيا لقطاع التعليم العالي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، إنّ الدخول الجامعي شكل تحديا حقيقيا للقطاع.

وألح وزير التعليم العلي، على مواصلة اتخاذ التدابير الصحية، مشيرا إلى أن استقرار وضعية الوباء لا يعني التراخي في احترامها.

وأكد بن زيان، أن الوضعية الصحية أثرت في تقدم الأنشطة البيداغوجية، داعيا مديري المؤسسات الجامعية المتأخرة لبذل مجهودات أكبر.

وبخصوص التعليم عن بعد، قال الوزير، أن القطاع يعمل على إعداد منصة رقمية.

ودعا وزير التعليم العالي، مديري المؤسسات للعمل على السّير الحسن للمسابقات وإعلان النتائج في الآجال المحددة.

وطالب الوزير، من مديري المؤسسات الجامعية إيلاء أهمية خاصة لطالب الدكتوراه والتحلي بالصرامة في التعامل معه وتقييمه.