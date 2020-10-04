بن زيان: الدخول الجامعي مرتبط بالإعلان عن نتائج البكالوريا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الدخول الجامعي يمكن أن يكون أواخر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر.

وأضاف الوزير بن زيان أمس، أن هذا التاريخ ليس نهائيا بل يخضع لتاريخ الإعلان عن نتائج بكالوريا 2020.

جاء هذا خلال تصريح له على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة أمس السبت.

وأضاف الوزير أن تاريخ بداية السنة الجامعية 2020/2021 من المحتمل أن يكون نهاية شهر نوفمبر وبداية ديسمبر المقبل.

وقال:” لا يمكننا الحديث عن الدخول الجامعي بدون السنة الأولى المتعلقة بنتائج البكالوريا وعمليات توجيه الناجحين”.

بالإضافة إلى التسجيلات التي تستغرق بصة عامة حوالي شهر”.