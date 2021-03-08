بن زيان: الدولة أعطت للمرأة المكانة التي تستحقها وتعمل على ترقية وضعها

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن الدولة ومنذ الإستقلال تعطي للمرأة المكانة التي تستحقها.

وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن الدولة تعمل على ترقية وضع المرأة ومنحها حقوقها.

وأوضح بن زيان، أن المرأة برهنت عديد المرات على إسهامها في إنتاج الثروة ومشاركتها في اتخاذ القرار لرقي المجتمع.

وأوضح في ذات السياق، أن المراة الجزائرية الوفية لوطنها اقتحمت المجالات وتفوقت على الرجل بموجب البيانات والمعطيات.

كما غدت المرأة عنصرا محوريا في التعليم وبعث ديناميكية البناء والتشييد والحكم والمشاركة الفاعلة في النهوض بالوطن، وإسهامها لجانب الرجل في تحرير البلاد من التبعية وتسريع وتيرة الازدهار والرقي.