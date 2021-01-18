بن زيان.. الذكاء الاصطناعي يعزز القدرات الجزائرية بمختلف المجالات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عبد الباقي بن زيان، إن القطاع يفكر بوضع إستراتيجية أصبح فيها الذكاء الاصطناعي مطلب جوهري.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، تعزز القدرات الجزائرية، في مجال التعليم والتكوين والتدريب والبحث.

وتهدف الإستراتيجية القطاعية على مدى السنوات المقبلة إلى استحداث بنية تسمح بتعزيز الأداء في مجالات، قصد السماح لبلادنا بالتطوير الاقتصادي.

وأضاف بن زيان، أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تدليل العقبات أمام التحول الرقمي،مشيرا إلى أن تصميمه سيكون عبر دراسات معمقة.

ورفع التوصيات لرفع البنية التحتية وتقديم الدعم لمعرفي مع ضمان رفاهية المواطن

وأشار الوزير، إلى أن القطاع سيقوم بمتابعة كل التطورات والمراحل في مجال الذكاء الاصطناعي، لأجل ضمان إتباع النهج المنسق.

وسيقوم قطاع التعليم العالي –على حد قول بن زيان-، بتوفير كل الإمكانيات لبناء قدرات الباحثين وتوفير الدعم المادي لهم لدمجهم.

وأكد بن زيان، أن الواقع الجديد يتطلب زيادة الذكاء البشري بالذكاء الاصطناعي.

وشدّد وزير التعليم العالي على ضرورة توحيد الجهود لجعل الإستراتيجية أداة للتحكم في اقتصاد المعرفة.