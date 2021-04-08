بن زيان: الرياضيات في أزمة.. واستحداث “منحة تميّز” للطلبة الموجهين إليها

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الجزائر تنظم إلى قائمة البلدان التي تعلن أن الرياضيات هي بالفعل في أزمة.

وجاء تصريح الوزير خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات تحت شعار “الرياضيات في علوم الهندسة”.

وأوضح في ذات السياق، أن الأزمة تتجلى عموما في ضعف إقبال الطلبة على الرياضيات، ما يشكل تحديا حقيقيا يضع مستقبل هذا العلم في موضع تساؤل علمي جدي.

وكشف الوزير، أن 4.5 من حاملي شهادات البكالوريا يقبلون على التسجيل في شعب الرياضيات.

وأوضح بن زيان، أن هذه التهديدات تقتضي اعتماد إستراتيجية متعددة المراحل والأبعاد من أجل إعادة الرياضيات إلى مكانتها.

حيث يجب الشروع في التفكير حول مراجعة كيفيات التوجيه إلى ميدان الرياضيات لحاملي شهادة البكالوريا ولحاملي شهادة البكالوريا في الرياضيات خصوصا.

بالإضافة إلى مراجعة شروط وكيفيات التوجيه الجامعي بدء من السنة الجامعية 2022/2021.

كما سيتم إقتراح إحداث منحة تميز، وسيستفيد منها بصفة أولوية الطلبة الذين سيتم توجيههم إلى التكوين في الرياضيات.

وأعلن الوزير عن إحداث مدرسة عليا في الذكاء الإصطناعي ومدرسة عليا في الرياضيات يعتزم فتحها أمام الطلبة الموسم الجامعي المقبل بسيدي عبد الله.