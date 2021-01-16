بن زيان.. القطاع سيشرع في تنفيذ البرامج الوطنية للبحث

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت، أن القطاع سيشرع في تنفيذ البرامج الوطنية للبحث.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن البرامج تخص الأمن الغذائي، الطاقوي وصحة المواطن.

وسيشارك في البرامج -يقول الوزير- الباحثون من قطاعات أخرى وكفاءات في الخارج.

وأشار بن زيان، أن الاستثمارات التي قامت بها السلطات العمومية تهدف إلى تشييد منشآت البحث العلمي تتطابق مع المعايير الدولية.

وأضاف وزير التعليم العالي،أن تطوير آفاق البحث يحتم إطلاق برنامج متكامل يهدف لبناء هياكل موجهة لمراكز ومخابر البحث لتجميع الكفاءات.