بن زيان: بعض الجامعات أنهت السنة الدراسية.. والدخول المقبل مرهون بالوضع الصحي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن بعض المؤسسات الجامعية أنهت السنة الدراسية. والبعض منها فضلت إنهاءها في الفاتح من سبتمبر القادم.

وأضاف الوزير، أن القطاع يعمل على تحسين المنصة الرقمية للأساتذة. خاصة وأن عملية دراسة الملفات مكّنت من ترقية 1171 أستاذ محاضر إلى رتبة أستاذ تعليم عالي. مضيفا أن الانجازات التي حققها القطاع في إطار تنفيذ برنامج القطاع على المدى القريب كانت ناجحة. وهناك عمليات أخرى مبرمجة سنعمل على إنجازها وتحقيقها على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح الوزير، أن تنظيم الدخول الجامعي القادم وتكييفه سيكون حسب الوضع الصحي الراهن. كما سيتم تعزيز نمط التعليم عن بعد، بعد نجاحه خلال السنة الجامعية 2020/2021 حيث باشر القطاع في اقتناء منصة رقمية للتعليم عن بعد. مشيرا إلى أن الدخول المقبل سيشهد وضع حيز التنفيذ للقطب الجامعي سيدي عبدالله وافتتاح المدرستين العلميتين في الرياضيات.

وأشار بن زيان، إلى أنه تم الشروع في غلق بعض الإقامات الجامعية من أجل إعادة ترميمها كليا. داعيا مدراء المؤسسات الجامعية ومدراء الخدمات الجماعية التنسيق بينها من أجل إنجاح الدخول الجامعي المقبل. مشددا على مدراء الخدمات الجامعية الوقوف على تهيأة الإقامات الجامعية لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف