بن زيان: بناء شبكة رقمية لمراجعة خارطة التكوين واعتماد صيغ جديدة للتعلم

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنه أن القطاع يسعى لبناء شبكة رقمية لتطوير الإبتكار.

وأضاف الوزير بن زيان خلال لقائه بوزير الرقمنة والإحصاء، أن القطاع يعكف على مراجعة خارطة التكوين واعتماد صيغ جديدة للتعلم.

أشار بن زيان، أن رقمنة القطاع تهدف إلى رفع المردود الداخلي لمضمون التكوين والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار.

كما أن مقاربة القطاع تستند إلى إرساء شراكات مع القطاعات الوزارية للتواصل الفعّال مع الوسط المهني وربط الجامعة بمحيطها.

ويهدف القطاع إلى مراجعة خارطة التكوين وعروض التكوين ذات الصلة بالرقمنة، وتزويد خريجي التعليم العالي بالمؤهلات المستجدة لاندماجهم في سوق العمل.

وأفاد الوزير، أن المكانة الاستراتيجة التي يتبوؤها قطاع التعليم العالي، بات من الضروري رقمنته للتواصل بين الجامعات، والأساتذة والباحثين

من جهته قال منير خالد براح وزير الرقمنة والاحصاء، أن اللقاء يهدف إلى التنسيق بين القطاعين لإحصاء المشاريع التي تم تطويرها في مجال رقمنة الادارة والعمل التشاركي على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العليم لإستعمالها على المستوى المحلي والمركزي.

ويندرج المسعى لتثمين المنتوج الجامعي وتوظيفه خدمة للتنمية الشاملة للوطن في إطار الجزائر الجديدة.