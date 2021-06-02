بن زيان: تأخر مديريتين فقط في صب المنحة الجامعية للطلبة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن أزيد من 60 مديرية قامت بتسديد المنح الجامعية لفائدة الطلبة بإستثناء مديريتين فقط.

وجاء في منشور للوزير، إنه “فور تلقي عدد من الشكاوي من طرف الطلبة بخصوص تأخر تسديد المنح، بادرت المصالح المعنية بإجراء تحريات ضرورية.”

قبل أن يضيف بن زيان:”لقد تبين بأن مديرتين فقط من بين أكثر من 60 مديرية، هي التي لم تقم بتسديد المنح لفائدة الطلبة المعنيين. وتقوم المديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية حاليا، بإجراء التحقيقات لمعرفة أسباب تأخر تسديديها، والعمل على حل المشكل في أسرع وقت ممكن.”